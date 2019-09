Facebook si dota di una Corte d’Appello indipendente per la rimozione di profili e post. L’ente autonomo si chiamerà Oversight Board. La notizia è stata annunciata dal fondatore e amministratore delegato dell’azienda Mark Zuckerberg in un post sulla propria pagina personale.

“La decisione della commissione sarà vincolante, anche se io o qualsiasi altra persona di Facebook saremo in disaccordo – ha scritto Zuckerberg -. Facebook è nato per dare voce alle persone, ma sappiamo che oggi alcuni usano la loro voce per mettere in pericolo altre persone… è per questo che abbiamo delle policy che chiariscono gli standard della nostra community. Siamo responsabili di far rispettare le nostre politiche, ma non credo che aziende private come la nostra dovrebbero prendere decisioni così importanti su quello che viene condiviso da sole – ha continuato Zuckerberg – Se qualcuno non è d’accordo con la decisione che abbiamo preso potrà fare appello prima a noi, e presto potrà farlo anche a questa commissione indipendente”.

Per poi sottolineare: “La commissione difenderà la nostra comunità difendendo il diritto delle persone alla libertà di espressione. Proprio come il nostro consiglio di amministrazione rende Facebook responsabile nei confronti dei propri soci, crediamo che questa commissione possa fare lo stesso per la nostra community”.

Ha poi aggiunto: “Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo ricevuto feedback da esperti di tutto il mondo su come dovrebbe essere questa commissione. Creare commissioni che siano in grado di proteggere la libertà di espressione e le comunità online è importante per il futuro di Internet”.

La Corte sarà composta da una quarantina di membri (inizialmente saranno undici), che saranno nominati ogni tre anni.

Redazione-iGossip