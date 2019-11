Facebook smantella rete russa che tentava interferenze in 8 Paesi africani

Facebook ha smantellato una rete russa collegata al finanziere Yevgeniy Prigozhin, che tentava interferenze in diversi Paesi africani. Le tre reti, basate in Russia, attraverso l’utilizzo di circa 200 profili falsi cercavano di “interferire” in otto Paesi africani, tra cui Costa d’Avorio, Camerun, Sudan e Libia.

Il finanziere russo è molto vicino al presidente Vladimir Putin. Il procuratore speciale statunitense, Robert Mueller, aveva indicato Prigozhin come mente dietro alla fabbrica di troll russi accusata di aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali americane del 2016.

Secondo Nathaniel Gleicher, responsabile della politica di sicurezza informatica di Facebook, in alcuni di questi Paesi, le reti gestite dalla Russia si sono appoggiate a persone in loco nel tentativo di mascherare meglio la provenienza dei messaggi. “C’è una sorta di unione di forze tra gli attori locali e quelli russi. Sembra che quelli locali coinvolti sapessero chi c’era dietro questa operazione”, ha dichiarato Gleicher.

Redazione-iGossip