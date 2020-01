Falla di sicurezza su Twitter: “Aggiornate l’app”

Falla di sicurezza su Twitter. Lo denuncia lo stesso social di microblogging. Tale falla può consentire a un malintenzionato di accedere ai dati non pubblici degli utenti, come ad esempio la localizzazione geografica, e anche di prendere il controllo dei loro account per twittare e mandare messaggi. Questo grosso problema non riguarda i possessori dei dispositivi Apple ma solo di quelli con sistema operativo Android, che sono esortati ad aggiornare la app in modo da non correre rischi.

Twitter – Foto: Pixabay.com

“Non abbiamo prove che la vulnerabilità sia stata sfruttata, ma non possiamo esserne certi e quindi stiamo prestando particolare attenzione”, ha spiegato Twitter in una nota.

Per poi aggiungere: “Stiamo avvisando direttamente le persone che potrebbero essere state esposte a questa vulnerabilità, tramite l’app di Twitter o via mail, con istruzioni specifiche per tenerle al sicuro. Queste istruzioni variano in base alle versioni di Android e di Twitter per Android utilizzate”.