Falsi click sulle pubblicità di Facebook sui telefoni degli utenti: la reazione del colosso dei social network

Falsi click sulle pubblicità di Facebook sui telefonini degli utenti: la reazione del colosso dei social network non si è fatta attendere. Nel mirino del gigante dei social sono finiti due sviluppatori di applicazioni, accusati di aver messo in atto una frode dei click con il fine di ottenere compensi non dovuti.

Secondo il gigante Facebook, le due aziende avrebbero creato applicazioni che iniettano malware, cioè software malevolo, negli smartphone degli utenti, infettandoli.

“Questo malware – ha spiegato la potente impresa statunitense in un comunicato – ha lo scopo di generare falsi click sulle pubblicità di Facebook che appaiono sui telefoni degli utenti, dando l’impressione che gli utenti abbiano cliccato su quegli spot, in modo da intascare i relativi ricavi pubblicitari”.

Le app sviluppate dalle due realtà asiatiche e distribuite sul negozio di applicazioni di Google, il Play Store, fanno infatti parte di Audience Network, la rete di Facebook che consente agli editori di guadagnare mostrando, nelle loro applicazioni, le pubblicità degli inserzionisti dell’impresa americana.

Redazione-iGossip