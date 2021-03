Federica Panicucci furiosa contro Giuseppe Candela: botta e risposta sui social

Federica Panicucci non ha affatto gradito un tweet del giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, e ha risposto con un lungo post condiviso sulla sua pagina Facebook. Ma che cosa ha scritto il giornalista? Candela ha cinguettato: “Da qualche tempo la Panicucci si veste come una persona normale”. La conduttrice di Mattino Cinque è andata su tutte le furie…

Federica Panicucci – Foto: Instagram

CONSIGLIO DEL GIORNO Investi copiando i migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO!

Federica Panicucci ha esordito così su Facebook: “Stamattina un giornalista ha pubblicato questo tweet che mi riguarda. Permettetemi qualche considerazione. Verrebbe naturale chiedere innanzitutto quali sono secondo lui le ‘donne non normali’ e come si vestono, sempre secondo lui, le ‘donne non normali’. Ma vado oltre perché la questione secondo me è ben più seria – ha continuato la presentatrice di Mediaset – a questo proposito vi chiedo: ma davvero ancora oggi, nel 2021, si può giudicare una donna basandosi su come è vestita? Dalla lunghezza della sua gonna o dai suoi pantaloni aderenti?”.

La mamma vip ha poi sottolineato: “Ma davvero ancora oggi, nel 2021, l’aspetto esteriore di una donna, o meglio, il suo guardaroba, può essere motivo di giudizio? Può davvero ancora accadere che un uomo, un giornalista come in questo caso, giudichi la ‘normalità’ di una donna attraverso i suoi vestiti? Intendiamoci, un vestito può piacere o meno, ed è lecito ma la ‘normalità’ di una donna non può certo passare da questo – ha chiarito Federica Panicucci – Varrebbe la pena ricordare al signore che oggi fortunatamente le donne non sono più ‘oggetti’ da valutare in base alla misura del tacco che portano”.

Per poi precisare: “Sono stanca di leggere ancora messaggi come questi dopo anni di battaglie, stanca come tutte le donne che vengono giudicate sulla base di criteri idioti e insensati. La prossima volta che vorrà scrivere di me, critichi la mia professionalità ed eviti di scivolare in stereotipi che oggi, mi lasci dire, sono francamente inaccettabili. Perché Lei, oggi, con il suo tweet, non ha offeso me, ma ha offeso tutte le donne giudicandole ‘normali’ o non ‘normali’ in base al vestito che indossano. Vogliamo essere libere – ha concluso -, noi donne, di vestirci e di mostrarci come più ci piace”.

Stamattina un giornalista che si chiama Giuseppe Candela, ha pubblicato questo tweet che mi riguarda. Permettetemi… Pubblicato da Federica Panicucci su Mercoledì 10 marzo 2021

La controreplica del giornalista non si è fatta attendere. Sempre su Twitter, Candela ha scritto: “Alla signora Panicucci dico solo una cosa: non si permetta di dirmi che ho offeso le donne. Le sue battaglie le faccia su cose serie, magari dopo aver letto e capito quanto scritto”.