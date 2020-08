Federico Fashion Style: anche la compagna Letizia e la figlia Sophie sono positive al Covid-19

Federico Fashion Style è risultato positivo al Covid-19 dopo una vacanza in Sardegna. Ora anche la compagna Letizia e la figlia Sophie Maelle sono risultate positive. La notizia è stata diffusa dalla stessa fidanzata dell’hair stylist dei vip mediante una storia su Instagram.

Federico Fashion Style e la compagna Letizia – Foto: Instagram

Soltanto pochi giorni fa Selvaggia Lucarelli ha attaccato Antonella Mosetti, Aida Yespica, Teresanna Pugliese, Federico Fashion Style e tanti altri web influencer per aver scambiato il Covid-19 per un palcoscenico. Proprio tra Selvaggia e Federico c’è stato un duro botta e risposta sui social.

Ora Letizia ha rivelato che sia lei che sua figlia sono positive al nuovo Coronavirus dopo essere stati in vacanza in Sardegna.

«I risultati ce li hanno dati ieri sera con tantissimo ritardo – ha spiegato Letizia – visto che i tamponi li avevano fatti lunedì appena saputo di Fede. Io ho qualche sintomo ma sto bene, Sophie ringraziando Dio è asintomatica. Non ha febbre e niente riconducibile ai sintomi del Covid. Ringrazio tutti voi che siete carinissimi e anche da lontano ci state vicino. Per chi ha da sparlare o da ridire non mi importa niente e ogni commento verrà immediatamente cancellato».

Noi facciamo un grosso augurio di pronta guarigione a tutti coloro che hanno contratto il Covid-19, invitando tutti a rispettare in modo scrupoloso e attento le normative anti Coronavirus.