Fedez e Chiara Ferragni: ecco come sarà il loro matrimonio

Chiara Ferragni svela i primi dettagli sul suo matrimonio in un’intervista a Hello

È ufficialmente il matrimonio più atteso dell’anno quello tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo la proposta live di Fedez all’Arena di Verona, durante un suo concerto in diretta su RTL 102.5, i fan sono ansiosi di sapere tutti i dettagli della cerimonia.

Ancora tutto top secret, ma d’altronde sono passati solo pochi giorni dalla proposta ufficiale. Quando sarà celebrato? Sarà un matrimonio civile o religioso? Sarà un evento intimo e riservato o una cosa in grande? Sono solo alcune delle domande che si sono posti i fans della coppia.

Le confidenze della futura sposa

Durante un servizio fotografico per una nota griffe di abiti da sposa, Chiara Ferragni ha rivelato alcune piccole indiscrezioni su come immagina il suo giorno più bello. La fashion blogger ha ammesso di desiderare un matrimonio nella stagione estiva, al caldo, possibilmente con un party all’aperto, circondata da amici, familiari e dagli affetti più cari. Non mancheranno di certo i suoi adorati animali domestici!