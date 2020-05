Fedez racconta la lite con Chiara Ferragni per colpa del Bilderberg

Fedez ha raccontato su Twitch, durante una live sul canale di Homyatol, la lite con la moglie Chiara Ferragni per colpa del Bilderberg. La famosa, ricca e influente fashion blogger e stilista aveva ricevuto un invito a partecipare a una delle prossime riunioni del potentissimo Gruppo Bilderberg.

Fedez e Chiara Ferragni – Foto: Instagram

L’ex giudice di X Factor e rapper pluritatuato ha dichiarato: “Una volta ho litigato con Chiara per colpa del Bilderberg. L’avevano invitata e io le ho detto di non andare. Mi sembra una di quelle cose verso cui io sono contro, un circolo elitario dove persone si scambiano confidenze. Non è un posto dove si tramano le cose brutte del mondo, però ci sono anche dei gran banchieri e delle grandi personalità”.

A queste riunioni partecipano le super elite, circa 130 persone: grandi banchieri, politici di altissimo livello, i numeri uno dell’informazione e le persone influenti a livello mondiale. Di cosa discutono? Finanza e politica estera.

Nel recente passato avevano preso parte a queste riunioni anche la giornalista Lilli Gruber e il presidente della Fiat Chrysler Automobilies, John Elkann.