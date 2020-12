Filippo Magnini positivo al Covid-19: Natale 2020 in isolamento senza Giorgia Palmas e la figlia

Filippo Magnini è risultato positivo al Covid-19. Periodo davvero nero per l’ex nuotatore ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi. Un 2020 davvero da dimenticare per il bellissimo e sexy sportivo: prima le accuse per doping, poi il rinvio del matrimonio con Giorgia Palmas a causa della pandemia e ora deve fare i conti con il Covid-19. Ha infatti trascorso il Natale 2020 in isolamento lontano dai suoi affetti più cari, in primi la compagna Giorgia Palmas e la figlia Mia, che proprio oggi compie tre mesi. Filippo Magnini ha comunicato la notizia sul suo profilo Instagram.

Filippo Magnini – Foto: Facebook

Magnini ha scritto sul suo profilo social: “Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia, spero di non aver contagiato nessuno. Mi sono messo subito in isolamento”.

L’ex inviato del reality show L’Isola dei famosi ha poi proseguito: “Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti. Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10 giorni mi angoscia”.

Per poi concludere: “Non poter coccolare il mio cuore Giorgia Palmas mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo”. La conduttrice tv e showgirl Giorgia Palmas ha commentato: “Amore passeremo anche questa”.

Noi facciamo i nostri più cari auguri di pronta guarigione a Filippo e a tutti coloro che hanno contratto il Covid. Mai mollare!