Flavio Briatore con affanno sui social: “Sono in super forma”

Flavio Briatore è apparso con affanno e fiato corto sui social. Contagiato dal Covid-19, il ricco e potente imprenditore dopo il ricovero in ospedale al San Raffaele è stato portato in isolamento a casa dell’amica politica Daniela Santanchè a Milano.

Nella clip social registrata l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha dichiarato ai suoi follower di essere in super forma. Però molti utenti non hanno potuto fare a meno di notare come nel video il grande amico vip dell’ex premier Silvio Berlusconi non respiri bene e abbia il fiato corto.

Briatore ha dichiarato: “Ciao amici, non sono sparito. Eccomi qua. Sto bene e vi ringrazio per i tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni. Io continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare. Nel frattempo stiamo monitorando tutto quello che succede. Il tempo passa abbastanza velocemente”.

Per poi continuare: “Sono nelle mani del professor Zangrillo, che non è bravo, di più. Sono in super forma, pronto per ripartire. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene e anche questa passerà”.

Noi facciamo i nostri auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore e invitiamo tutti a rispettare le misure di sicurezza anti Covid-19 stabilite dal Governo.