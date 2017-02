Francesca De André ha scioccato tutto il pubblico di Domenica Live e la stessa conduttrice tv partenopea Barbara D’Urso durante la puntata di ieri del contenitore domenicale di Canale 5 poiché ha confessato che il padre Cristiano De André ha picchiato sua sorella Alice! I rapporti tra Francesca e Cristiano De André sono pessimi ormai da diversi anni. L’ex fidanzata di Daniele Interrante, Francesca De André, ha lanciato pesanti accuse nei confronti del padre in diretta tv.

L’ex fidanzata di Daniele Interrante, Francesca De André, ha confessato in tv: “Alice ha 17 anni, se fosse maggiorenne sarebbe qui a raccontarlo. Quest’estate l’ha letteralmente massacrata di botte. Lei ha sbattuto la testa e si è fatta male, sono intervenute le guardie. Se fossi stata presente io non so cosa sarebbe successo. Mia sorella è dovuta scappare di casa alle 6 di mattina. Quando lei se ne è andata di casa, lui non l’ha nemmeno chiamata o cercata. Lei ora non gli parla più”.

La padrona di casa le ha fatto però notare che le accuse sono pesantissime e deve assumersi ogni responsabilità. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e showgirl ha puntualizzato: “Io sono pienamente consapevole di quello che sto dicendo. Mio padre ha picchiato mia sorella Alice”. A quel punto Barbara ha chiesto a Francesca: “Hai delle prove?”. Lei ha risposto così: “Come prova ho il suo racconto, quello di sua madre e la parola dello psicologo che la sta seguendo. Alice ha sempre provato a dirmi che mio padre era cambiato, ma la verità è un’altra e ora? è venuta fuori”.

Una notizia davvero raccapricciante, che ha scioccato davvero tutti!