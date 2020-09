Francesco Totti fulmina un fan per gli apprezzamenti alla figlia Chanel

Francesco Totti ha fulminato un fan su Instagram per gli apprezzamenti in diretta social alla figlia 13enne Chanel, finita suo malgrado in queste ultime settimane al centro della cronaca per il suo Lato B sbattuto in copertina sul settimanale Gente e per una chat pedopornografica scoperta in rete e prontamente chiusa.

La copertina di Gente con il Lato B di Chanel in primo piano ha sollevato aspre critiche e polemiche da parte del Moige e del Garante della Privacy. La famiglia Totti ha deciso di sporgere querela.

Qualche giorno fa l’ex capitano della Roma ha ammonito duramente un follower che ha fatto apprezzamenti inopportuni a sua figlia Chanel: “Mi piace tua figlia”.

L’ex fuoriclasse romanista e della Nazionale italiana di calcio ha prontamente replicato? “Ti piace mia figlia? A Pietro te sfondo, non scherziamo Pietro!”.

Un altro follower gli ha domandato: “Davvero sei così geloso di tua figlia?”. Il marito della conduttrice televisiva Ilary Blasi ha chiarito una volta per tutte la questione: “Sì, certo che sono geloso: lei è mia!”. Il Pupone è un papà molto attento, deciso e premuroso.