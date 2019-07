Francia, Macron nella bufera: migranti rinchiusi nei container senza cibo e senza servizi igienici

Francia, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron finisce nella bufera per la questione migranti. La finta accoglienza di Macron fa acqua da tutte le parti. Il presidente della Repubblica francese continua a fare la morale al Governo italiano sull’emergenza immigrati, ma a Mentone i clandestini che ogni giorno tentano di attraversare il confine di Ventimiglia vengono bloccati dalla polizia francese, caricati su dei camioncini “anonimi”, scaricati negli uffici della frontiera e abbandonati in container di 15 metri quadri.

Migranti rinchiusi nei container per oltre 10 ore senza cibo e senza servizi igienici. La denuncia arriva dalla Ong francese Medecins du Monde: «Ogni notte, al posto di frontiera di Mentone, delle persone vengono rinchiuse in dei container. Affinché cessino le violazioni dei diritti degli esiliati al confine franco-italiano invitiamo il relatore speciale dell’Onu a venire sul terreno».

Medecins du Monde si è rivolta alla Procura di Nizza per denunciare questi oltraggi inaccettabili ai diritti fondamentali dell’uomo.

«A fine giugno 2019 – scrive Medecins du Monde sul suo sito web – 13 segnalazioni sono state depositate presso il procuratore di Nizza (dalle associazioni, ndr.) Anafé, Oxfam, WeWorld e Iris. Queste riguardano la privazione illegale di libertà di cui sono oggetto delle persone nella fase precedente al loro respingimento in Italia. In effetti, ogni sera – prosegue Medecins du Monde nel testo sottoscritto da altre Ong come Amnesty International e Caritas France – degli individui vengono rinchiusi per tutta la notte, in moduli ‘Algeco’ adiacenti al posto di polizia situato al confine di Mentone. Questi moduli ‘Algecò – si precisa nella nota – sono container di 15 m2, sprovvisti di mobilio per distendersi, in cui possono essere trattenute decine di persone simultaneamente, private di cibo, per una durata di tempo che supera ampiamente le quattro ragionevoli ore di privazione di libertà consentite dal Consiglio di Stato».

Le Ong hanno aggiunto che anche dei minori vengono regolarmente rinchiusi insieme agli adulti e le donne non vengono sempre separate dagli uomini.

Da Mentone emergono situazioni raccapriccianti e vergognose di detenzioni arbitrarie con minori rispediti in Italia illegalmente, episodi di razzismo e abusi della polizia francese così come documentati dal quotidiano Il Giornale.

