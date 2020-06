Furto in casa di Diletta Leotta: rubati orologi, anelli e contanti per un valore di 150mila euro

Furto in casa di Diletta Leotta nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno: rubati orologi, anelli e contanti per un valore di 150mila euro. I malviventi si sono intrufolati nella sua abitazione situata al nono piano in zona corso Como a Milano, forzando la finestra dell’appartamento della giornalista sportiva e presentatrice tv di Dazn.

Diletta Leotta – Foto: Instagram

Una bruttissima disavventura per la bellissima e sensuale conduttrice tv Diletta Leotta che ha scoperto il furto milionario, una volta rientrata a casa. Ha trovato il suo appartamento a soqquadro e ha prontamente chiamato la polizia.

Sul posto anche la polizia Scientifica. Il caso è seguito dalla Squadra Mobile. La mattina seguente la compagna del pugile King Toretto, Daniele Scardina, è andata in questura a sporgere denuncia.

Dall’abitazione della giornalista e presentatrice tv in zona corso Como sono stati portati via 8 orologi – tra questi alcuni Rolex – anelli e contanti per un valore di 150mila euro. Tutti gli oggetti rubati erano contenuti in una cassaforte che è stata asportata.

Il periodo post-lockdown per Diletta è iniziato nel peggiore dei modi. Forza Leotta!