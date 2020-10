Georgina Rodriguez dice no alle baby sitter: “Dei miei figli me ne occupo io”

Georgina Rodriguez dice no alle baby sitter. La compagna del divo del calcio internazionale Cristiano Ronaldo si occupa in prima persona dei suoi figli. La wag spagnola non vuole aiuti esterni.

Georgina Rodriguez con Cristiano Ronaldo e i figli – Foto: Instagram

“Non abbiamo una babysitter – ha dichiarato al giornale francese Paris Match – è un punto d’onore prenderci cura dei nostri figli da soli. Io sono quella che li porta a scuola, che li va a prendere, che fa i compiti con loro”.

Quando è fuori per lavoro o viaggi romantici con Cristiano Ronaldo, Georgina può contare sul supporto e aiuto di sua sorella: “Ho solo l’aiuto di mia sorella maggiore quando non sono disponibile. E anche Cristiano è molto attivo con i bambini”.

Per lei è stato un grande piacere accogliere con amore i figli di CR7: “Ho organizzato l’arrivo dei gemelli e subito mi sono presa cura anche di Cristiano Jr… è un bambino molto affettuoso, grato e ben educato, con il quale mi trovo molto bene… è così facile e piacevole conviverci! Li amo tutti allo stesso modo”.

Lei farebbe di tutto per Ronaldo: “Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Tutto mi attrae a lui!”.