GF Vip 5, Alda D’Eusanio graziata dal televoto: Mario Balotelli deluso e triste sui social

GF Vip 5, ultime news e gossip. La famosa e popolare conduttrice tv e giornalista Alda D’Eusanio è stata graziata dal televoto e dagli autori del reality show di Canale 5 per il suo scivolone razzista. Il calciatore Mario Balotelli ha espresso tutta la sua delusione sui social.

Prima della diretta del GF Vip 5, il fratello di Enock Barwuah ha scritto sul suo profilo Twitter: “Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi e alla nostra storia e se ho fatto ( abbiamo fatto ) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra e gli italiani i nostri fratelli”.

Alda D’Eusanio – Foto: Facebook

Poi Mario Belotelli si è sfogato dopo il verdetto del televoto che ha graziato Alda D’Eusanio: “Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un’ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste”.

#gfvip @GrandeFratello

Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi e alla nostra storia e se ho fatto ( abbiamo fatto ) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra e gli italiani i nostri fratelli. — Mario Balotelli (@FinallyMario) February 1, 2021

#gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti.Deluso e triste. — Mario Balotelli (@FinallyMario) February 1, 2021

Enock Barwuah l’ha perdonata: “La posso perdonare per quello che ha detto, mi fa piacere che ha chiesto scusa. Quella parola non va nemmeno ripetuta. So io quello che ho sofferto e che soffrono le persone che se la sentono dire. Con quel termine ha toccato la mia sensibilità e quella di altre milioni di persone”.

In seguito ai fatti dell'altra sera, è doveroso un intervento di Grande Fratello: ecco la lettura del comunicato ufficiale.



La decisione sul destino di Alda nella Casa è rimesso nelle mani del nostro pubblico attraverso un televoto flash. #GFVIP pic.twitter.com/B7SoApE98J — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con la scelta degli autori del GF Vip di non squalificare subito Alda D’Eusanio ma di affidarsi al televoto del pubblico per prendere una decisione?