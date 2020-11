Giorgia Palmas e Filippo Magnini rinviano di nuovo le nozze a causa del Covid-19

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di rinviare di nuovo il matrimonio a causa della seconda ondata di Covid-19. La vincitrice e l’ex inviato dell’Isola dei famosi avevano programmato le nozze per dicembre 2020. Il Sars-Cov-2 ha stravolto nuovamente i piani della coppia vip dello show business italiano.

Filippo Magnini bacia Giorgia Palmas – Foto: Instagram

L’ex nuotatore e la showgirl hanno parlato del rinvio delle nozze nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno dichiarato in tv: “Il 5 dicembre avevamo ipotizzato questa data, già con le disposizioni precedenti del Dpcm ci sarebbero stati dei rallentamenti. Adesso potremmo farlo solo con i testimoni, e con i genitori e le bambine lontano, non ce la sentiamo di celebrarlo, lo slitteremo. Adesso, anche per noi come per tutti, la priorità è la salute”.

