Giulia De Lellis confessa: “Non volevo fidanzarmi con un ragazzo presentato dal mio ex”

Giulia De Lellis ha confessato che non voleva fidanzarsi con un ragazzo presentato dal suo ex compagno, l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e deejay Andrea Damante. L’ha rivelato lei stessa ai suoi follower durante una diretta su Instagram. L’esperta di tendenze ed ex corteggiatrice di U&D è però entusiasta della sua storia d’amore con il rampollo Carlo Gussalli Beretta. L’ha conosciuto proprio grazie al suo ex fidanzato, Andrea Damante. Oggi Giulia De Lellis è felicemente innamorata e serena.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto però precisare che la sua liaison con Giulio è sbocciata soltanto dopo che aveva troncato la sua precedente relazione d’amore piuttosto altalenante con il Dama.

“Io quando sono fidanzata sono abituata ad amare solo il mio fidanzato – ha voluto precisare Giulia -. Mi sento una persona molto seria e certe cose non sono abituata a farle”.

Per poi svelare: “La nostra storia è nata molto lentamente. Io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici, finché abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare: me lo aveva presentato il mio ex, mille problemi, mille pareri… Poi, alla fine, al cuore non si comanda”.

“Siamo andati fino in fondo e abbiamo capito che la cosa non si poteva evitare – ha continuato l’ex corteggiatrice romana – Mi sarebbe piaciuto evitare di innamorarmi di una persona che mi aveva presentato il mio ex, però non era l’amico di una vita e al cuore non si comanda”.

Che cosa l’ha colpita di lui? “Mi sono fatta travolgere dalla sua eleganza – ha svelato Giulia -, dalla sua educazione, dai suoi modi dolcissimi, anche dalla sua timidezza… è la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato, è più unico che raro”.

Perché non pubblica molto foto di coppia? “In realtà qualcosa ho messo – ha detto Giulia -, anche se evito perché cerco di proteggere questa relazione. Non sono tutti carini, c’è chi entra nel mio profilo solo per dire cose brutte”.