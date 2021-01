Giulia De Lellis è ingrassata: “I miei jeans non mi vanno quasi più”

Giulia De Lellis è ingrassata. Come capita un po’ a tutti durante le feste natalizie, anche la web influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha messo su qualche chilo. L’ha rivelato la stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip con il sorriso sulle labbra su Instagram Story.

In realtà la fidanzata del rampollo Carlo Gussalli Beretta è ingrassata a causa di un farmaco con cui sta curando la sua acne. Qual è? La pillola anticoncezionale Diane, un contraccettivo ormonale. La pelle del viso sta migliorando, ma la medicina le ha fatto prendere qualche chilo in più.

L’esperta di tendenze ed ex fidanzata del deejay Andrea Damante, Giulia De Lellis, ha rivelato: “Ero sul letto un po’ sconvolta perché i miei pantaloni, i miei jeans sto notando che non mi vanno quasi più. Il farmaco che sto prendendo per la pelle mi sta facendo mettere su qualche chilo…”.

L’ex gieffina vip ha sottolineato: “Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata. Non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio. Come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni…”.

Giulia ha concluso il suo discorso con un bellissimo e meraviglioso messaggio di skin positivity: “L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete avere vergogna di andare al bar, io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare cose, di vivere”.

