Giulia De Lellis ha la febbre: “Era tanto tempo che non stavo così male”

Giulia De Lellis ha la febbre ed è visibilmente preoccupata. La web influencer ha confessato ai suoi numerosi follower che era tanto tempo che non stava così male. Stress e febbre alta per l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Giulia De Lellis ha raccontato le sue giornate no ai suoi follower tramite Instagram Story. “Ragazzi non mi avete sentito oggi perché sono a casa con la febbre, tanto per cambiare… Non potete capire che male sono stata tutta la notte! – ha raccontato la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne e deejay Andrea Damante -. Di un male inspiegabile, era tanto tempo che non stavo così male! Forse un po’ l’agitazione, nervosismi vari, viaggi, poche ore di sonno, non ho mangiato chissà quanto…”.

L’esperta di tendenze è con il suo cane accanto: “Ora sono qui con Tommino, speriamo di guarire al più presto”. Vuole riprendersi al più presto. I suoi fan le augurano una pronta e immediata guarigione!