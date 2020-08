Giulia Latini di Uomini e Donne positiva al Covid-19: il suo racconto su Instagram

Giulia Latini di Uomini e Donne è risultata positiva al Covid-19. L’ex corteggiatrice del trono classico ha contratto il nuovo Coronavirus. L’ex corteggiatrice di Luca Onestini ne ha parlato pubblicamente mediante un post condiviso sul suo profilo Instagram.

Giulia Latini – Foto: Instagram

Giulia Latini ha rassicurato tutti sul suo stato di salute e di quello dei suoi più stretti famigliari. La web influencer ha esordito così: “Ciao ragazzi, vi siete preoccupati in molti e questo mi fa piacere. Ho sempre comunicato in estrema trasparenza con voi, quindi volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al COVID-19. Per chi fosse preoccupato per il mio stato di salute, non c’è da agitarsi, ho solo forti emicranie e spossatezza”.

Latini ha poi spiegato: “Sicuramente molti altri faranno qualunquismo inutile dicendo cose tipo te la sei cercata o ti sta bene. Fate pure. Non voglio in nessun modo polemizzare e mi prendo le mie responsabilità. Ad oggi, l’unica cosa che so è che starò per un po’ sola con me stessa e avrò modo di trascorrere delle giornate più introspettive e meno superficiali rispetto all’ultimo periodo. Sono isolata a Roma, quindi la mia famiglia e i miei amici sono al sicuro. Il resto con positività, come sempre, si supera. Un bacio contagioso. Giulia”.