Giuseppe Conte sbanca sul web tra ricerche sulla sua vita privata e pubblica. Negli ultimi 30 giorni è stato ricercatissimo su Google. Due i momenti di maggior picco per il presidente del Consiglio dei ministri: il 21 luglio per il successo ottenuto sul Recovery Fund e il 5 luglio per un’uscita pubblica con la sua compagna. Ma anche per il suo look.

Politica sì ma non solo, con il Premier che genera forte interesse negli italiani, soprattutto al centro-sud. Le regioni in cui Conte è stato più ricercato in rete sono Calabria, Puglia, Lazio, Marche e Basilicata mentre le città risultano essere Roma e Milano.

A rivelarlo, è l’ultima ricerca di AvantGrade.com, agenzia di digital marketing fondata e diretta da Ale Agostini. Il capo del Governo italiano è stato fortemente cercato in rete per questioni politiche: la sua popolarità è cresciuta nell’ultimo mese in maniera costante, con il maggior picco dopo l’annuncio del Recovery Fund. Sul tema, la regione che ha cercato di più il Presidente Conte è stata la Basilicata, seguita da Umbria, Abruzzo, Marche e Calabria. I suoi interventi ufficiali sono stati molto cercati anche su Youtube, complice un buon uso dei media digitali.

Il Presidente del Consiglio è in assoluto il re delle news di fine luglio. Suscita interesse anche per la vita privata: nel giorno della sua apparizione pubblica con la compagna Olivia Paladino, si è registrato un forte picco su Google. Tra le ricerche correlate infatti, spicca ”fidanzata Giuseppe Conte” con un +600%. Ma una forte impennata sul Premier si è avuta anche con la parola “Giuseppe Conte barba”, seconda solo a “Conte Bruxelles”.

“L’attualità ha avvicinato ancor di più gli italiani alla politica – commenta Ale Agostini, fondatore e direttore di AvantGrade.com – C’è voglia di informarsi e di conoscere: anche l’attenzione verso i leader europei è indice di un interesse più vivo verso il tema degli aiuti comunitari, molto sentito dall’opinione pubblica. Sarà un anno caldo e continueremo a monitorare la rete tenendo conto dell’agenda politica”.