Google, è guerra aperta allo spam via sms

Google ha dichiarato guerra aperta allo spam via sms. Tutto ciò sarà possibile grazie all’ultimo aggiornamento della versione beta dell’app messaggi per Android. Al momento pare essere disponibile solo in alcuni Paesi tra cui Stati Uniti, India e Polonia.

Per evitare sms inutili, ingannevoli, deleteri e massicci, questa protezione vale per gli quegli utenti business che hanno un numero verificato da Google. I messaggi inviati da questi verranno segnalati da una piccola icona che evidenzia il loro status sicuro.

In sintesi con questa nuova funzionalità ogni messaggio ricevuto conterrà il codice assegnato da Google all’utenza business verificata. Il contenuto del messaggio viene trasformato in codice hash e reso illeggibile già sul dispositivo e solo dopo inviato ai server del colosso internazionale del web per la verifica.