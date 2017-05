Gossippando: compleanno Barbara d’Urso, Fedez e Chiara Ferragni

Spettacolare festa di compleanno quella per i 60 anni di Barbara d’Urso all’Apollo di Milano. La conduttrice è arrivata al locale con una mise scintillante, abito color argento e stivaloni in pendant. Per la festa blindatissima si è deciso per un tema anni 60: Barbara d’Urso ha ballato e cantato tutta la sera tra i tantissimi ospiti vip, tra cui Mara Venier, Syria, Massimo Giletti, Nunzia De Girolamo, Massimo Boldi, Gabriele Cirilli, Fausto Leali e molti altri.

La festeggiata è apparsa scatenata e divertita durante tutta la festa a ritmo di musica anni ’60, poi l’esibizione di Syria. Barbara ha spento infine le candeline della maxi torta a quattro piani: le foto hanno fatto il giro del web fino a diventare virali. Un compleanno da vera diva.

È ufficialmente il matrimonio più atteso dell’anno quello tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo la proposta live di Fedez all’Arena di Verona, durante un suo concerto in diretta su RTL 102.5, i fan sono ansiosi di sapere tutti i dettagli della cerimonia.

Ancora tutto top secret, ma d’altronde sono passati solo pochi giorni dalla proposta ufficiale.

Durante un servizio fotografico per una nota griffe di abiti da sposa, Chiara Ferragni ha rivelato alcune piccole indiscrezioni su come immagina il suo giorno più bello. La fashion blogger ha ammesso di desiderare un matrimonio nella stagione estiva, al caldo, possibilmente con un party all’aperto, circondata da amici, familiari e dagli affetti più cari. Non mancheranno di certo i suoi adorati animali domestici!

E nel frattempo però online sono state ritrovate alcune foto di Chiara Ferragni, quando la fashion blogger si faceva chiamare “Diavoletta87”.

Eccole le foto: un’adolescente come tante altre, iscritte al famoso social network dell’epoca Netlog. Gusti poco ortodossi, trucco inadeguato, post e messaggi altrettanto discutibili, nickname scontato.

Aprì anche un sito personale su Altervista chiamato Il Sito Ufficiale di Diavoletta87 in cui esprimeva la sua filosofia di vita. In quel periodo Chiara Ferragni era fidanzata con un ragazzo biondo che si faceva chiamare Albertinodj.