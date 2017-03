Gossippando: Fedez, Chiara Ferragni, Adele, Jane Fonda

È una cover provocante quella dell’ultimo numero di Vanity Fair che vede protagonisti Fedez e Chiara Ferragni. I due fidanzati si mettono a nudo (nel vero senso della parola) per raccontarsi a tutto tondo in un’intervista doppia nella quale parlano del loro rapporto. “Insieme per convenienza? Saremmo dei pazzi” dice lei che rilancia guardando al futuro: “Non aspetterei troppo. Sposarsi, avere un bambino sono decisioni che andrebbero affrontate con l’entusiasmo iniziale”.

Fedez e Ferragni si concedono verbalmente ma non solo, offrendosi anche all’occhio della macchina fotografica per alcuni scatti provocanti. Eccoli nudi sulla copertina, con pose ammiccanti.

Un figlio? Fedez e Chiara non lo escludono. “Saremmo contenti – dice lui -. Un figlio entro i miei trent’anni ci sta”. Le nozze? Anche per quelle ci sarà spazio.

Adele è finalmente una donna sposata. A dichiararlo è stata lei stessa durante l’ultimo concerto in Australia. La cantante, durante una pausa tra una canzone e l’altra, ha deciso di fare la dichiarazione dal palcoscenico.

Si è trattato dunque di un matrimonio in gran segreto, visto che non c’erano stati segnali di nozze in vista: la cantante ha sposato il suo fidanzato storico Simon Konecki, papà del figlio Angelo, 4 anni.

Adele ha raccontato delle sue nozze sul palco mentre cantava una delle sue prime canzoni, “Someone like you”, brano che le ha regalato la notorietà.

Jane Fonda è stata vittima di abusi sessuali da bambina. A rivelarlo è la stessa attrice che, a ottant’anni, ha deciso di svelare uno dei suoi più grandi segreti.

“Sono stata stuprata, ho subito abusi sessuali da bambina e sono stata licenziata perché ho rifiutato di dormire col mio capo” – ha raccontato Fonda nel colloquio – “Ho sempre pensato fosse colpa mia, che non avessi fatto o detto la cosa giusta”.

Una situazione drammatica quella descritta dall’attrice quando era una ragazza: “Spesso le stesse vittime di violenza – ha detto Jane – tendevano a sminuire la gravità di questi crimini, poiché ne venivano incolpate”.

Reagire a quel passato ha portato Jane Fonda a diventare attivista per i diritti delle donne e sostenitrice del movimento V-Day, che opera per fermare le violenze. Per l’attrice la società ha il compito di aiutare le vittime di abusi.