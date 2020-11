Guendalina Tavassi hackerata, foto e video intimi divulgati in Rete: il dramma dell’ex gieffina

Guendalina Tavassi hackerata. Foto e video intimi dell’ex gieffina in compagnia del marito Umberto D’Aponte sono stati divulgati in Rete. Nella giornata di ieri sera la mamma vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha annunciato tra le lacrime in diretta su Instagram che il suo telefono è stato hackerato. In Rete sarebbe finito un video intimo, forse anche più di uno, che circola nei gruppi Telegram e non solo. Qualcuno avrebbe violato la password del suo account iCloud per rubare video, foto e altre informazioni molto private. Il suo profilo Instagram vanta oltre 1 milione di follower.

Guendalina Tavassi con il marito Umberto D’Aponte – Foto: Instagram

Guendalina Tavassi hackerata: il dramma dell’ex gieffina

Guendalina è apparsa in lacrime su Instagram Story e ha annunciato querele nei confronti di tutti quelli che divulgheranno su social e chat private i video rubati dal suo iCloud.

L’ex gieffina si è recata con il marito Umberto presso il Commissariato di Polizia e subito dopo la denuncia hanno lanciato un appello: “Ragazzi…abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato delle cose private, cose miei personali fatte con mio marito e adesso chiunque sta divulgando questi video, li sta salvando. Purtroppo io devo dare i nominativi alla Polizia, verrà denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi tutte le informazioni e tutte le cose mie private. Ok?”.

Guendalina Tavassi hackerata: l’appello dell’ex gieffina

Umberto D’Aponte ha dichiarato nelle storie di Instagram della moglie: “Sono video privati nostri, nella nostra vita privata possiamo fare quello che vogliamo. Io lo posso prendere in c**o, lei lo può prendere in c**o, ma possiamo fare quello che vogliamo“.

Guendalina ha chiesto a tutti gli utenti della Rete di cancellare subito quei video. L’ex naufraga vip ha dichiarato: “Per favore ragazzi, aiutatemi! Comunque sono una mamma, ho dei figli, un marito e queste cose sono private, di vita privata di ogni persona e questa è veramente oltre che illegale, che va a rovinare la vita delle persone”.

Guendalina Tavassi hackerata: parla l’avvocato

L’avvocato dell’ex concorrente del Grande Fratello, Leonardo D’Erasmo, ha annunciato battaglia a chiunque sia in possesso di quei video intimi. “Ciò che ha visto vittima Guendalina Tavassi è un reato molto grave, comunemente noto come “revenge p**n”, che prevede pene severissime anche a carico di chi, inoltre, detiene e divulga video o foto intime destinate a rimanere private”, ha continuato l’avvocato.