Guendalina Tavassi hackerata, lo sfogo a Pomeriggio 5: “Chi ha diffuso i miei video deve pagare”

Guendalina Tavassi hackerata. Ieri l’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato del suo dramma a Pomeriggio 5. Foto e video intimi dell’ex gieffina in compagnia del marito Umberto D’Aponte sono stati divulgati in Rete. Il suo telefono è stato hackerato. In Rete sarebbe finito un video intimo, forse anche più di uno, che circola nei gruppi Telegram e non solo. Qualcuno avrebbe violato la password del suo account iCloud per rubare video, foto e altre informazioni molto private. L’ex gieffina si è recata con il marito Umberto presso il Commissariato di Polizia per presentare la denuncia. Lei è preoccupata per la sua famiglia. Il suo profilo Instagram vanta oltre 1 milione di follower.

Guendalina Tavassi con il marito Umberto D’Aponte – Foto: Instagram

In collegamento con Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Guendalina è apparsa ancora comprensibilmente addolorata e arrabbiata: “Ho passato giornate migliori. Ti posso assicurare che mi sento malissimo, è una cosa bruttissima. Non solo mi sento violata, hanno derubato la mia privacy, la mia vita intima. Non tanto per me, io sono preoccupata per la mia famiglia, per i miei cari, per i miei figli, per mia figlia più grande che mi guarda”. Guendalina è mamma di tre figli. La maggiore, Gaia, è già un’adolescente.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha poi aggiunto: “Adesso è venuta a saperlo anche mia nonna che non sta bene. Volevo rassicurarla, sono una persona forte, non si deve preoccupare. Non ho fatto nulla di male, sono cose private tra marito e moglie”. Adesso attende che chi di dovere accerti ogni responsabilità, affinché i colpevoli di tale reato paghino: “Chi si deve vergognare è chi è riuscito a fare questa cosa schifosa, violando la mia privacy e la mia vita personale. Queste persone devono pagare per tutto questo. Ho voluto fare questa cosa con te, Barbara, per dar voce a queste tragedie, a questi reati”.

Guendalina ha ricevuto tantissima solidarietà dal popolo della Rete, ma anche tanti insulti e offese vergognose. Alcune persone hanno condiviso i video incriminati di Guendalina con il marito ad altre persone tramite i social network. L’ex gieffina vip ha prontamente annunciato nuove querele contro tutti coloro che condividono e divulgano i suoi video intimi.