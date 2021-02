Gwyneth Paltrow dopo aver sconfitto il Covid-19: “Ho la nebbia mentale”

Gwyneth Paltrow dopo aver sconfitto il Covid-19 sta facendo i conti con i postumi del Sars-Cov-2. La 48enne attrice, cantante e imprenditrice statunitense sta cercando di rimettersi in forma, massimizzando il suo stile di vita sano. La celebre diva hollywoodiana, che ha ricevuto un Premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film Shakespeare in Love nel 1999, ha la nebbia mentale.

Gwyneth Paltrow – Foto: Facebook

La mamma vip di Apple Martin e Moses Martin ne ha parlato pubblicamente sul suo sito di e-commerce, Goop, raccontando come ancora le sue condizioni di salute non si siano pienamente ristabilite.

La moglie di Brad Falchuk ha rivelato: “Ho contattato il massimo esperto che conosco con questo campo, il dottor Will Cole, che è un medico funzionale. Ha visto i miei esami e mi ha spiegato che il mio è uno dei casi in cui la strada per la completa guarigione è più lunga del normale a causa della nebbia mentale”.

La nebbia mentale da Covid le provoca un senso di ottundimento e una diminuzione dei livelli di attenzione e memoria. Al momento non esistono cure o rimedi. La star americana ha detto che lei sta cercando di rimettersi massimizzando il suo stile di vita sano: “Tutto quello che sto facendo mi fa stare meglio, come se fosse un regalo per il mio corpo. Mi alleno la mattina e faccio la sauna a infrarossi il più spesso possibile, voglio guarire!”.