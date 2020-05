Harry Potter At Home, al via le video letture per i bimbi in quarantena

La creatrice del Wizarding World J.K. Rowling annuncia Harry Potter At Home, un’iniziativa pensata per tenere compagnia a bambini e genitori in questo periodo di isolamento domestico.

Dal 5 maggio, infatti, il sito harrypotterathome.com e Spotify rilasceranno settimanalmente una lettura di un capitolo del primo libro della saga letteraria, Harry Potter e la Pietra Filosofale.

A prestare la voce del primo capitolo Il bambino che è sopravvissuto sarà proprio Daniel Radcliffe, il volto del maghetto che ha conquistato il mondo.

I successivi capitoli verranno letti da altri lettori d’eccezione oltre al volto di Harry Potter: Stephen Fry, Eddie Redmayne, Dakota Fanning, Noma Dumezwen, Claudia Kim e David Beckham.

Tutti i diciassette capitoli del libro saranno distribuiti fino a metà dell’estate in modalità video lettura sul sito harrypotterathome.com e in versione audio su Spotify, sia per chi ha l’abbonamento Premium che per gli utenti Free.

I fan di Harry Potter potranno ascoltare anche la lettura di un brano differente dal libro cult, affrontando tematiche importanti come quelle della famiglia, dell’amicizia e del coraggio.

Insomma l’iniziativa Harry Potter At Home stupirà ancora una volta i bambini e i genitori con la magia e porterà loro conforto a tutti coloro che sono confinati a causa del COVID-19.

Questo progetto è arrivato dopo la decisione di The Blair Partnership e J.K. Rowling di rendere disponibile una licenza temporanea per gli insegnanti in modo da supportare la lettura e l’apprendimento a distanza usando proprio il primo libro di Harry Potter.