Huawei snobba Google e firma accordo con TomTom per le mappe

Huawei ha snobbato Google e ha firmato l’accordo con la società olandese di navigazione e mappatura digitale TomTom per l’uso delle sue mappe e dei suoi servizi nelle app per smartphone. L’accordo fra le due società risale già a qualche tempo fa, ma non era stato reso pubblico.

Huawei – Foto: Pixabay.com

La partnership è ufficiale e apre nuove prospettive che potrebbero incidere pesantemente sul mondo degli smartphone. Nonostante il ban commerciale voluto dall’attuale presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, Huawei è il secondo produttore di telefonini al mondo dietro Samsung. Pertanto TomTom potrebbe scalare in fretta le classifiche di diffusione di una sua app utilizzata per la navigazione.