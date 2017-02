iPhone 8, una vera rivoluzione Apple in arrivo

L’iPhone 8 sta per uscire sul mercato e per gli appassionati si prospetta una vera e propria rivoluzione di genere. I rumors parlano di laser 3 D, realtà aumentata, ‘function area’, riconoscimento facciale e molto altro.

La novità Apple punta sul futuro sia dal punto di vista delle funzione che da quello del design: lineare, senza bordi e funzionalità integrate nel pannello OLED curvo e da 5.8 pollici.

Secondo le ultime indiscrezioni giunte proprio dall’analista della KGI Ming Chi-Kuo il nuovo iPhone possiede una speciale area all’interno del display per effettuare diverse operazione ma senza alcuna distinzione: la ‘function area’ è parte integrante del display. Addio quindi al Touch ID.

E ancora, Kuo accenna a un sistema di bio-riconoscimento. Probabilmente l’iPhone 8 avrà un lettore ottico a infrarossi posizionato sotto il display che fungerà da sistema di riconoscimento e sicurezza: potrebbe saper identificare le dita appoggiate sullo schermo o avanzare al livello di riconoscimento facciale o scansione dell’iride.

Il mercato aspetta l’uscita del nuovo iPhone per il mese di settembre 2017, insieme ai nuovi iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Nel corso degli ultimi giorni, l’analista della KGI ha diffuso una nota per gli investitori in cui ha evidenziato che i prossimi iPhone 7S, iPhone 7S Plus e iPhone 8 monteranno un sistema di ricarica wireless simile a quello a disponibile dello orologio smart Apple Watch.

I rumors e le indiscrezioni non fanno che aumentare la curiosità di appassionati e curiosi. Cos’altro riserverà l’unico smartphone atteso per il 2017?