Irina Shayk, Natasha Poly e Joan Smalls nel video di Scervino per la moda della prossima estate

Irina Shayk, Natasha Poly e Joan Smalls sono le protagoniste del video di Ermanno Scervino per raccontare la sua moda per la prossima estate. Le tre bellissime top model, vestite in pizzo bianco e pelle nera, si muovono tra vigneti, oliveti e maneggi, fino al bagno finale nelle acque del Tirreno. Immagini con cui il brand toscano celebra 20 anni di attività e che faranno parte della prossima campagna pubblicitaria.

Fashion show – Foto: Instagram di Tod’s

“Avevamo in mente di fare una sfilata e una festa per questa ricorrenza, ma abbiamo rimandato tutto, farlo ora sarebbe da incoscienti” dice Ermanno Scervino nella showroom milanese, mostrando dal vero gli abiti, dove domina il pizzo: “l’ho usato più del solito perché rende tutto più bello e, in lockdown, pensando a questa collezione e a ciò che avrebbero desiderato le donne, ho riflettuto sul fatto che sentirsi più belle è sempre un grosso aiuto”.

Ed ecco la camicia di pelle (finta) bianca con i fiori ricamati, gli abiti lunghi e corti candidi tutti di pizzo, che torna come intarsio nella maglieria ampia, accostata ai pantaloni sottili o agli short. E poi tanti smoking, in bianco o nero, ma sempre in uno speciale tessuto che al calar della luce si accende di bagliori.