Isolati da anni in una cantina in attesa della fine del mondo: la scoperta della polizia

Isolati da anni in una cantina in attesa della fine del mondo. La polizia ha scoperto un gruppo, composto da sei persone, che da anni viveva isolato nella cantina di una fattoria. Non è uno scherzo. Non è neanche una fake news. Il fatto è realmente accaduto in Europa. Dove?

Il fatto si è registrato nella provincia della Drenthe, nel nord-est del paese, vicino a Ruinerwold, un comune con meno di 3mila abitanti in Olanda. La polizia era stata chiamata dopo che il maggiore dei figli, che ha 25 anni, era stato visto in stato confusionale nel paese più vicino alla fattoria e aveva raccontato di essere fuggito e di aver bisogno di aiuto. Il giovane ha raccontato ai poliziotti che erano reclusi da almeno 9 anni!

La fattoria era gestita da un uomo che stando a quanto scrivono i giornali non sarebbe imparentato con le persone che vivevano nella cantina: l’affittuario è stato arrestato perché non ha voluto collaborare con la polizia. I proprietari della fattoria hanno detto al quotidiano Algemeen Dagblad di non sapere nulla della famiglia in cantina e di non avere idea di chi fossero le persone che ci vivevano. Secondo fonti della polizia dell’Algemeen Dagblad, è possibile che la moglie dell’uomo che viveva nella cantina – e la madre dei suoi figli – sia morta e sia stata seppellita da qualche parte nei terreni della fattoria.

