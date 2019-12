Italia’s Got Talent 2020: novità, giudici e inizio puntate

La nuova stagione televisiva è alle porte e come sempre cresce l’attesa per Italia’s Got Talent 2020 e la scoperta di un nuovo talento.

Cast Italia’s Got Talent 2020- fotoo twitter.com

Dal 2009 Italia’s Got Talent ci tiene compagnia con esibizioni mozzafiato, talenti incompresi e giudizi appassionati

Quest’anno il programma ha in serbo moltissime novità, dal format ai membri della giuria che fino alla scelta dei concorrenti.

Innanzitutto ci saranno sette audizioni e una puntata finale in diretta e in ogni puntata verrà scelto un concorrente che accederà alla finale.

In più, nell’ultima puntata delle audizioni, il pubblico potrà scegliere un concorrente che potrà arrivare in finale tramite il televoto.

La giuria chiamata a giudicare i concorrenti perde Claudio Bisio e si colora con i veterani Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich.

A presentare i concorrenti e ad allietarci tra un’esibizione e un’altra ci sarà ancora una volta Lodovica Comello.

La prima puntata della nuova stagione del format ideato da Simon Cowell andrà in onda venerdì 17 gennaio alle 21.30 su Tv8 per poi farci compagnia ogni venerdì.

Puntata dopo puntata assisteremo alle performance dei concorrenti e diventerà un po’ più chiaro il nome del vincitore che si aggiudicherà uno show a Las Vegas e 100 mila euro.

Per tutti coloro che non riescono a vedere le puntate in streaming, invece, Italia’s Got Talent sarà disponibile in repliche su Tv8 e in pillole sul canale ufficiale YouTube.