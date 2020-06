J.K. Rowling confessa: “Sono stata vittima di abusi e di un marito violento”

J.K. Rowling ha confessato di essere stata vittima di abusi e ha rivelato che suo marito è un uomo violento. La celebre scrittrice è stata di recente attaccata dagli attori della saga tratta dai suoi libri per tweet giudicati transfobici.

J.K. Rowling – Foto: Facebook

A partire da Daniel Radcliffe, che, dal sito di The Trevor Project, organizzazione impegnata per i diritti Lbgt, ha prontamente ribattuto: “Le donne transgender sono donne. Ogni affermazione contraria cancella l’identità e la dignità delle persone transgender e va contro qualsiasi suggerimento delle associazioni professionali di assistenza sanitaria, che su questo tema hanno molta più esperienza di Jo o di me”.

Anche Emma Watson ha fatto sentire la sua voce: “I trans meritano di vivere la loro vita senza che siano altri a definirli”.

La celebre scrittrice ha poi deciso di rivelare il perché voglia difendere gli spazi femminili, sostenendo di essere stata violentata a vent’anni: “Non riuscivo a tenere fuori quei ricordi e trovo difficile contenere la mia rabbia e la mia delusione per il fatto che il mio governo sta giocando con la sicurezza delle donne e delle ragazze”.

Quindi, ha raccontato la sua esperienza con un marito violento: “Sono riuscita a sfuggire al mio primo matrimonio violento con qualche difficoltà, ma ora sono sposata con un uomo veramente buono (…). Tuttavia, le cicatrici lasciate dalla violenza e dalle aggressioni sessuali non scompaiono, non importa quanto tu sia amato, e non importa quanti soldi hai fatto. Il mio essere sempre all’erta è una barzelletta di famiglia, ma prego che le mie figlie non abbiano mai le mie stesse ragioni per odiare i rumori improvvisi o l’accorgermi di persone dietro di me che non ho sentito arrivare. Io rifiuto di piegarmi a un movimento che sta facendo un danno dimostrabile cercando di erodere la donna come classe politica e biologica e che sta offrendo un paravento ai predatori”.

A questo punto, è arrivata anche la replica dell’ex marito: “L’ho schiaffeggiata e non mi dispiace… ma nessun abuso perpetrato”, ha detto l’uomo 52enne al tabloid britannico The Sun.