John Lennon: la sua ultima villa a Palm Beach costa 43 milioni

È stata messa in vendita l’ultima e lussuosa villa di John Lennon e Yoko Ono a Palm Beach. Il costo è davvero proibitivo: 43 milioni di euro. Il celebre cantante la comprò come abitazione per le vacanze. La vide in fotografia e se ne innamorò, comprandola subito per 725mila dollari, ma non fece in tempo a metterci piede poiché fu ammazzato qualche mese più tardi da Mark David Chapman.

La lussuosa villa è composta da sette camere da letto, una biblioteca, vari soggiorni, un ufficio e un bar. La splendida dimora è estesa per 1300 metri quadrati. C’è anche un giardino affacciato sul mare, un’enorme piscina e un campo da tennis in erba.

Attualmente appartiene all’ex banchiere John Sites, che ne entrò in possesso per 26 milioni e che se riuscisse nell’impresa di farla acquistare a 47,5 milioni di dollari (circa 43 milioni di euro) guadagnerebbe circa 21,5 milioni.

Il nuovo proprietario avrà come vicino di casa Rod Steward.