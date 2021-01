Justine Mattera senza veli sui social: “Mi faccio un mazzo così allenandomi sempre, è giusto mostrarsi così”

Justine Mattera ama condividere scatti senza veli sui social con i suoi fan. L’ha dichiarato ai microfoni del programma I Lunatici su Rai Radio 2. “Se hai voglia di fare due foto provocanti, osé, in lingerie, è giustificato – ha detto la showgirl e influencer -. Ti fai un mazzo così allenandoti sempre, allora è giusto che magari ti mostri in modo un po’ osé. Ma mai volgare”.

Justine Mattera – Foto: Instagram

“Qualcuno continua a criticarmi per le foto che posto su Instagram – ha proseguito la 49enne showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense naturalizzata italiana -, spiazza il fatto che a cinquant’anni puoi essere ancora essere attraente, bella, sensuale. Questo spiazza, anche se ci sono tanti esempi di donne di cinquant’anni che lavorando e curandosi fanno sempre la loro figura”.

“Perché deve essere attaccata una donna che mette delle foto un po’ attraenti sul proprio profilo Instagram? – ha rilanciato Justine Mattera – Ormai andando avanti sono arrivata a un momento in cui riesco a difendermi bene. Non stiamo parlando di volgarità, non capisco perché e a chi possano dare fastidio le mie foto. Una foto è come l’arte, può anche farti ragionare su qualcosa. Proposte strane sui social? La gente vuole sempre comprarti le calze o le scarpe“.

“A puntare il dito sono di più le donne. Di solito fanno certi commenti perché hanno qualche frustrazione dentro. Come faccio io, possono fare tutti. Non faccio del male a nessuno – ha proseguito -. Io ho sempre usato il mio corpo, magari ti puoi anche rimettere in gioco, facendo tanto sport, mi permetto anche di far vedere il mio corpo, che alla mia età è abbastanza in buone condizioni. Non voglio competere con le ventenni, quando me lo scrivono rido, io voglio semplicemente vivere bene con la mia età, ed è possibile farlo, con costanza e volontà”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale!