Karina Cascella in lacrime su Instagram Story: “Ora non è facile aprire un’attività”

Karina Cascella è apparsa di recente in lacrime su Instagram Story. Che cosa sta succedendo all’ex corteggiatrice ed ex opinionista di Uomini e Donne? La web influencer ha annunciato che aprirà un ristorante a Bergamo con il fidanzato Max Colombo, il Matambre. Subito dopo ha ricevuto migliaia di messaggi di auguri per la nuova attività.

L’opinionista di Pomeriggio 5 e Live – Non è la d’Urso ha dichiarato ai suoi follower: “Non è facile aprire un’attività ora, ma dobbiamo dare luce e speranza”. Gli amici vip di Karina hanno pubblicizzato il ristorante, che sarà alla portata di tutti e accoglierà famiglie con bambini e anche i cani. Gianni Sperti, Ludovica Valli, Georgette Polizzi, Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Chiara Carcano e tanti altri amici famosi hanno condiviso il profilo del locale sui rispettivi profili social.

L’ex compagna di Salvatore Angelucci ha poi scritto in un post su Instagram: “I momenti brutti passano sempre vero? Però lasciano cicatrici delle volte indelebili. Ho avuto momenti di grande sconforto in questi ultimi mesi. Mi sono sentita inadeguata, insicura, mi sentivo ‘spogliata’ da tutte le mie certezze. Vi prometto che mi libererò e vi racconterò la mia sofferenza. E lo farò soltanto per incoraggiarvi. Per dirvi che poi il sereno torna. Sempre”.

E poi ancora: “Oggi sono qui. Ad occhi chiusi, con il sorriso dopo tante lacrime versate, allargo le braccia e vi aspetto! Vi accoglierò come promesso e sarò felice di vedere ognuno di voi, qui nel nostro ristorante. Mi avete inondata di calore, di amore, di coraggio e comprensione! Avete scritto per noi oggi parole bellissime ed io sono fiera di avervi qui, perché siete veri e perché avete voglia come noi di uscire da questo tunnel di tristezza. Finirà tutto questo! E deve finire, perché io voglio abbracciarvi e dimostrarvi la mia riconoscenza. Non mi aspettavo tanto affetto e invece siete qui e siete anche al Matambre e saremo sempre di più vero. Non vi deluderemo!!!!! Vi amo Grazie con tutto il mio cuore”.