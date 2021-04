Karina Cascella si ritira dalla tv: “Non c’entra Barbara d’Urso, mi sono stufata”

Karina Cascella si ritira dal mondo della tv? Crisi profonda per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso? Pare proprio che la vincitrice del reality show La Talpa abbia deciso di fare un passo indietro: “La verità è che sono stanca di litigare sempre. Non solo sono stufa di andare in tv, ma sono stufa pure di me in quella tv”.

Secondo alcuni fan si sarebbero incrinati i rapporti tra Karina Cascella e Barbara d’Urso. Ma stanno realmente così le cose? L’ex corteggiatrice del trono classico ha spazzato via questo rumor: “Nulla contro Barbara, ma per il momento è così. Sono io, non c’è altro da aggiungere. Voglio tanto bene a Barbara, si è sempre comportata benissimo con me”.

Infine ha detto: “In quest’ultimo anno le mie presenze sono state altalenanti, evidentemente c’era già qualcosa in me che stava cambiando. Ora voglio pensare al ristorante, (aperto di recente a Bergamo insieme al fidanzato Max, ndr)”.

Il suo vero sogno però rimane la tv: “Condurre un programma, dopo un po’ di gavetta”.