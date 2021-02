Kevin Kolev al Grande Fratello 17 di Barbara d’Urso? Il tatuatore risponde anche alle domande su Giovanni Ciacci e Giacomo Urtis

Kevin Kolev sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello 17 di Barbara d’Urso? Che cosa gli piaceva o gli piace di Tommaso Zorzi? Come ha reagito ai complimenti e apprezzamenti hot di Giovanni Ciacci? Giacomo Urtis è un suo caro amico? Il sexy, intrigante e simpaticissimo tatuatore ha risposto ad alcune di queste nostre domande e ad altre poste dai fan e dal conduttore della rubrica “I Sogni C…ostruiti”, l’opinionista tv Vito (Victor) Maria Camposeo durante una diretta live di oggi pomeriggio su Instagram. Kevin Kolev ha risposto a queste domande con classe e grande schiettezza, come ha sempre fatto finora anche nei salotti tv di Canale 5.

Scoperto dai nostri simpatici colleghi di Biccy.it, il 30enne tatuatore e influencer di origini bulgare e greche ha subito fatto colpo sui telespettatori e sul popolo del web, scatenando purtroppo anche gli hater. Oggi alla rubrica dei Sogni C…ostruiti, Kevin ha ripercorso le tappe della sua frequentazione con l’influencer Tommaso Zorzi: “Non mi piaceva da impazzire. La prima volta che ci siamo visti, mi trasmetteva un’energia positiva. Mi sentivo attratto. C’erano stati diversi sguardi tra noi. […] Lui è molto intelligente, poliedrico e interessante. Nel privato è molto piacevole”.

Il conduttore e opinionista tv Giovanni Ciacci è rimasto folgorato dalla bellezza di Kevin Kolev. Il tatuatore ha dichiarato che fa sempre piacere riceve complimenti e lui non bada all’estetica, ma prende in esame altri fattori. Giovanni Ciacci e Kevin Kolev si sono scambiati messaggi carini di cortesia. Non è da escludere la possibilità di vederli insieme a pranzo o a cena una volta che non ci saranno più le restrizioni anti Covid-19.

Kevin è rimasto molto sorpreso dalla nostra domanda sulla sua prossima partecipazione come concorrente al GF di Barbara d’Urso. Kolev parteciperebbe volentieri, perché ama questo reality show, ma ha qualche riserva per via del suo comportamento e carattere.

Noi facciamo il tifo per lui e speriamo di vederlo presto alla nuova edizione del GF nip. Kolev ha parlato anche dei suoi sogni costruiti e ostruiti. Potete ascoltare ciò che ha svelato a Vito Maria Camposeo nel video Instagram presente qui sotto. Buona visione!