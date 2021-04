La madre di Belen Rodriguez difende Fabrizio Corona: “Hai già pagato per i tuoi sbagli, basta”

La madre di Belen Rodriguez ha preso le difese dell’ex genero Fabrizio Corona, che è attualmente in carcere dopo un ricovero in psichiatria. L’ex agente dei paparazzi ha festeggiato il suo compleanno in carcere. La signora Veronica Cozzani ha espresso la sua opinione, commentando il post condiviso dallo staff di Corona: “47 anni, 6 di Galera 1 di comunità, 12 Anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. QUELLO CHE MI AVETE FATTO E’ IMPERDONABILE”.

La mamma vip di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez ha scritto: “Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta”.

I fan di Corona hanno apprezzato molto il commento della signora Veronica. Molti vip condividono l’opinione della mamma di Belen e Cecilia Rodriguez. E voi che cosa ne pensate?