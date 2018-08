La Notte Rosa 2018 a Toritto tra musica, danza e sfilate si terrà domenica 26 agosto a partire dalle ore 18:00. Ad organizzare la prima edizione della Notte Rosa nel comune di oltre 8mila abitanti della Città Metropolitana di Bari, in Puglia, è l’imprenditore e social manager pugliese Miky Falcicchio, in qualità di presidente dell’associazione culturale e turistica La Fenice, che per l’occasione sara affiancato dall’esperienza nel settore danza da Giada Colacicco con la collaborazione di Nunzia Panza e la Emervol Toritto (alla quale sarà affidata la sicurezza del tracciato) con l’intero direttivo dell’organizzazione no profit.

A sostegno dell’iniziativa ci sarà l’amministrazione comunale insieme con il sindaco Pasquale Regina e la Proloco, che sarà presente all’interno del percorso con un gazebo info point.

La Notte Rosa 2018: il programma dell’evento

Il percorso della Notte Rosa, organizzato dalla Fenice e patrocinato dal comune di Toritto e Proloco, sarà suddiviso in aree specifiche e ben definite. Il colore predominante dei balconi, negozi e punti d’ingresso al percorso sarà il rosa con tutte le sue sfumature.

Il tragitto valorizzerà l’intero centro storico, il castello Ducale, la chiesa madre, il corso del comune torittese e infine (ma non per ultimi) i 4 cantoni, nei quali ci saranno 4 postazioni di birra artigianale.

Il percorso, si svilupperà in 3 aree: danza, musica/canto e sfilate. Sul corso, invece, saranno presenti bancarelle e gazebo, all’interno del percorso, ed esternamente al tracciato, ma sempre in un’area comunicante al tragitto. Lungo l’area e in punti differenti, ci saranno piccoli eventi strutturati in orari diversi, valorizzati dalla presenza di giocolieri, artisti di strada e attrazioni per i bambini oltre a una galleria d’arte e all’esposizione di opere.

Importantissimo e curato nei minimi dettagli, lo spazio dedicato al food and beverage. Dalle 22:00 alle 00:00 in piazza Aldo Moro partirà la musica, il sound e l’esperienza del dj producer professionista Carlo Gomes. L’ex modello, casting director e fondatore di Fatti per il Successo Academy e del brand di kids fashion Crown 81, Miky Falcicchio, ha dichiarato sui suoi profili Facebook che l’evento sarà trasmesso in diretta e mondovisione dalle 21:00 alle 23:00 su Antenna Sud e in 2 differite sul canale 174 del digitale terrestre.