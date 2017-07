La pizza più lunga del mondo non è più napoletana, ma americana. E’ lunga ben 1,9 km e per realizzarla è stato necessario l’intervento di 100 volontari. Napoli perde uno dei primati che l’hanno resa celebre e popolare in tutto il mondo. Il nuovo Guinness è stato realizzato in California presso il Motor Club Speedway di Fontana.

Fino allo scorso anno il record era dei napoletani con una pizza lunga 1,8 km. Napoli non demorde e tramite il presidente dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, Sergio Miccu, ha già fatto sapere che il titolo tornerà in Campania.

“Provvederemo tutti insieme – ha dichiarato Miccu -, e dico tutti insieme, a riprenderci il titolo del Guinness e riportarlo a casa”.

La pizza è il simbolo universale di Napoli e il primato non può restare in America!