La Regina Elisabetta d’Inghilterra convoca la famiglia su Zoom: riunione d’emergenza

La Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha deciso di convocare la famiglia su Zoom. Riunione d’emergenza per i reali inglesi. La 94enne Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth in vista del Natale e in piena pandemia da Covid-19 vuole cercare una volta per tutte di gettare acqua sul fuoco rispetto a tensioni, incomprensioni e bollori tra la lunga sequela di eredi.

Regina Elisabetta II d’Inghilterra – Foto: Instagram

La celebre e amata sovrana britannica, il cui regno è il più lungo di tutta la storia britannica avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23 226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina, avrebbe così richiamato all’ordine regale figli, nipoti, pronuore amate (Kate) e pronuore per nulla amate (Meghan).

La notizia è stata diffusa dal magazine online New Idea, che ha citato fonti all’interno del Palazzo Reale.

Il magazine ha rivelato: “La Regina Elisabetta non è convinta che Carlo, i Sussex e i Cambridge siano in grado di risolvere da soli le loro divergenze, quindi pensa che sia arrivato il momento di un aiuto professionale”.

Una sorta di terapia di gruppo per la famiglia reale inglese da svolgersi su Zoom, piattaforma che la regina, nonostante i suoi 94 anni compiuti, sembra aver imparato a memoria.

Lunga vita alla regina Elisabetta II!