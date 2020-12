Lapo Elkann e la fidanzata Joana Lemos regalano cibo al Banco Alimentare

Lapo Elkann e la fidanzata Joana Lemos hanno regalato cibo al Banco Alimentare. La coppia vip ha consegnato duemila scatoloni di cibo donati da Esselunga al Banco Alimentare della Lombardia.

Si tratta di circa trenta tonnellate di prodotti che sono stati distribuiti alle famiglie più bisognose perché colpite dalla crisi economica dovuta alle chiusure delle attività per Coronavirus. L’iniziativa è stata promossa proprio dalla sua fondazione, la Fondazione Laps, e proseguirà fino al 6 gennaio.

Il Banco Alimentare ha ringraziato: “Ieri Lapo Elkann ci è venuto a trovare nel magazzino del Banco Alimentare della Lombardia per consegnare i prodotti che Esselunga ci ha donato! Un gesto bellissimo che, ancora una volta, ci fa sperare in un domani migliore. Insieme #alimentiamosperanze!”.

Durante la prima ondata di pandemia di Covid-19, Lapo aveva dichiarato: “Durante il lockdown, abbiamo fatto la campagna Never Give Up per la Croce Rossa, abbiamo portato gli igienizzanti a Locri, due ambulanze per i disabili in Sicilia, abbiamo distribuito le pizze a Napoli, i pasti a Milano, le mascherine negli ospedali, siamo andati ad aiutare in Spagna e in Portogallo”.