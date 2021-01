Laura Torrisi ricoverata in ospedale: “Combatto da anni contro l’endometriosi”

Laura Torrisi è stata ricoverata in ospedale a Capodanno 2021. L’attrice ed ex gieffina l’ha rivelato sui suoi profili social. La mamma vip è stata costretta al ricovero perché da anni sta combattendo contro l’endometriosi e il leiomioma dell’utero. Ha raccontato il suo calvario una volta rientrata a casa.

Laura Torrisi – Foto: Instagram

In un post condiviso sulla sua pagina Facebook ha ringraziato la sua famiglia per esserle stata accanto, soprattutto la figlia Martina, 10 anni, avuta dal celebre regista Leonardo Pieraccioni.

La nota attrice ha condiviso anche alcuni scatti del suo ricovero e della sua convalescenza.

”Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno – ha scritto Laura -, perché ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero”.

Per poi concludere: “Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno! Torno presto, Laura”.