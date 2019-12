Le profezie della veggente Baba Vanga per il 2020: tumore per Donald Trump, vittima di attentato Vladimir Putin

Le profezie della veggente Baba Vanga per il 2020 sono davvero catastrofiche e terribili per il presidente degli USA Donald Trump e per il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Secondo Vanga, considerata la Nostradamus dei Balcani, la vita dei due leader mondiali sarà tutta in salita nel 2020.

Donald Trump, Baba Vanga e Vladimir Putin – Foto: Dagospia.com

Secondo le sue profezie, Putin sarà vittima di un tentato omicidio orchestrato da un uomo vicino al Cremlino. Inoltre sulla Russia potrebbe abbattersi un meteorite.

Gravi problemi di salute per il leader della Casa Bianca, Donald Trump. Secondo Vanga il presidente degli Stati Uniti si ammalerà di una misteriosa malattia che lo lascerà sordo. Gli verrà inoltre diagnosticato un tumore al cervello con sintomi come nausea e acufene. Inoltre secondo la veggente, morta in Bulgaria nel 1996 all’età di 85 anni, la Cina diventerà una delle più grandi potenze economiche e salirà al potere globale.

Ma non è finita qui! Verranno scoperte nuove tecnologie che rivoluzioneranno la razza umana e gli estremisti musulmani conquisteranno l’Europa, che avrà un collasso dopo la Brexit.