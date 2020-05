League of Legends: al via la maratona mondiale a sostegno dei soccorsi contro il Covid-19

League of Legends scende in campo contro il nuovo Coronavirus, che sta causando migliaia e migliaia di vittime in tutto il mondo oltre a mettere in ginocchio l’economia internazionale. Al via la maratona mondiale a sostegno dei soccorsi contro la pandemia da Covid-19. La Mid-Season Streamathon continuerà ininterrottamente per più giorni e includerà diversi contenuti da tutte le regioni del mondo, comprese delle competizioni tra le varie leghe, partite di esibizione e molto altro.

Giocatori, fan e ospiti speciali si riuniranno virtualmente per sostenere gli impegni contro il COVID-19 in tutto il mondo. La Mid-Season Streamathon avrà luogo dal 30 maggio all’1 giugno, a partire dalle 02:00 CEST di sabato e sarà sostenuto dai partner dell’eSport di League of Legends come Mastercard, State Farm, Red Bull e Secretlab.

La diretta vedrà oltre 48 ore di programmazione ininterrotta da tutto il mondo, inclusa una battaglia continentale tra squadre europee, uno scontro tra influencer in cui si affronteranno Yoda e Kami in Brasile, e gli incontri della Mid-Season Cup tra le migliori squadre di LPL e LCK.

Come parte della Mid-Season Streamathon, i fan potranno fare donazioni per sostenere una rete globale di organizzazioni no-profit che stanno affrontando l’emergenza del COVID. Queste donazioni verranno distribuite dal Riot Games Social Impact Fund a organizzazioni in tutto il mondo come l’ImpactAssets COVID Response Fund e il GlobalGiving Coronavirus Relief Fund. Fino a oggi, Riot Games ha donato in totale 4,5 milioni di dollari per i soccorsi contro il COVID-19, incluso il sostegno al personale medico e agli operatori sanitari in prima linea nella lotta al virus.

I fan potranno assistere online all’evento all’indirizzo watch.lolesports.com, che verrà trasmesso in diverse lingue sui canali regionali. Per scoprire gli ultimi aggiornamenti sulla Mid-Season Streamathon, seguite @lolesports sui social media.