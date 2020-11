Lele Mora difende Angela da Mondello: per Chianello subito un contratto di rappresentanza

Lele Mora ha difeso a spada tratta Angela da Mondello in una storia di Instagram, dopo le roventi e durissime polemiche e critiche scatenate in queste ultime ore dalla pubblicazione del suo video musicale “Non ce n’è”. Insieme ad Angela Chianello ci sono altri due artisti, tra cui Antonino Lombardo di Amici di Maria De Filippi 7. Il video ha superato 500mila visualizzazioni in un giorno, migliaia di insulti e commenti negativi, 7mila like e ben 31mila dislike.

Lele Mora difende Angela Chianello

Lele Mora – Foto: Facebook

L’ex famoso e potente agente dei vip Lele Mora ha preso le difese di Angela da Mondello e in alcune storie condivise con i suoi follower di Instagram ha dichiarato: “Nella vita tutti hanno bisogno di un po’ visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo”.

Lele Mora: contratto di rappresentanza per Angela Chianello

Tre giorni fa Angela Chianello ha registrato il videoclip di “Non ce n’è” con un gruppo di ragazzi, tutti senza mascherina, senza il benché minimo rispetto delle misure di restrizione e di distanziamento anti Coronavirus sulla spiaggia della borgata marinara di Palermo. Stretta in un abito di pailettes dorate la casalinga palermitana, che vanta oltre 172mila follower su Instagram, canta e balla al ritmo delle frasi tormentone che l’hanno resa popolare sui social. Per questo motivo è stata denunciata. I due giornalisti e scrittori Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi hanno espresso sdegno e sgomento sui social, chiamando in causa la famosa conduttrice tv Barbara d’Urso per averla lanciata in tv.

In alcune storie e video condivisi oggi sul suo profilo Instagram, Angela Chianello ha festeggiato il boom di visualizzazioni del video musicale con l’artista e cantante ex di Amici 7, Antonino Lombardo, e ha poi firmato il contratto di rappresentanza presentato dall’ex agente dei personaggi famosi Lele Mora.

Angela è felicissima e sul suo post social ha scritto: “Finalmente il grande giorno con mio zio Lele Mora”. Inutile dire che anche questo post ha raccolto una valanga di insulti e offese irripetibili e volgari.