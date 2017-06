Lindsay Lohan denunciata per furto dall’ex fidanzato Egor Tarabasov

Lindsay Lohan è stata denunciata per furto dall’ex fidanzato Egor Tarabasov. Nuovi guai in vista per la bad girl di Hollywood, che ci ha abituato a scandali ed eccessi vari. In precedenza era stata Lilo a denunciare Egor poiché avrebbe cercato di ucciderla. Lindsay ha restituito al suo ex compagno un Rolex e alcuni vestiti, ma si sarebbe tenuta un altro orologio e una croce ortodossa in oro.

La provocante attrice e modella statunitense ha però respinto con classe ogni accusa e addebito: “Né Egor, né nessun membro del suo staff mi ha mai contattato negli ultimi otto mesi per la restituzione dei suoi beni personali. Quando siamo stati informati e siamo tornati nel Regno Unito, siamo stati felici di ridargli quello che gli apparteneva. Gli auguro il meglio e spero che possa finalmente voltare pagina”.

Come andrà a finire? Stay tuned per saperne di più!